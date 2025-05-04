3 أشخاص نصّابين.. درك تيبازة يوجه نداء للمواطنين

وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، نداء إلى المواطنين من أجل كل من ” و.ر” ، “ب.ر” و “بن ت.م” مشتبه فيهم في قضية النصب.

وحسب بيان المصالح ذاتها، الموقوفين مشتبه فيهم في قضايا النصب والإحتيال لسلب ثروة بإحداث الأمل في الفوز.

في هذا الصدد توجه المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية لهما سواء إلتقى بهما شخصيا أوتعامل معهما، التوجه إلى مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة أوالتقدم إلى مقر مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتيبازة التي فتحت تحقيقا في هذا الشأن، أوإلى أقرب مقر للدرك الوطني عبر تراب الجمهورية لتقديم شكوى أوالإدلاء بشهادة في قضية الحال.