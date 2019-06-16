3 أشخاص يتسببون في تعطيل شبكة “موبيليس” في البليدة ويعزلون بني مراد 

أقدم 3 أشخاص على سرقة 4 بطاريات من الحجم الكبير، من موقع البث اتصالات الهاتف المحمول الكائن بمدينة بني مراد في البليدة، مما تسبب في عزل مدينة بني مراد عن العالم الخارجي.

بسبب توقف شبكة اتصالات الهاتف والأنترنات، وخاصة شبكة “موبيليس” لمدة 24 ساعة عن ارسال ذبذباتها، مما أدى إلى ضعف شبكة بالمنطقة قبل أن تنقطع بشكل نهائي.

مصالح الأمن الحضري ببني مراد التابعة لأمن ولاية البليدة، فتحت تحقيقا معمقا بعد ورود معلومات عن تعرض مركز البث “موبيليس” إلى تحطيم غرفته وسرقة 4 بطاريات من حجم الكبير.

حيث يصل ثمن كل وحدة إلى60 مليون سنتيم حسب مصدر موثوق لموقع النهار ولاين ،التحقيقات الأولية أدت إلى تعرف على أحد افراد العصابة المختصة في سرقة أجهزة الإلكترونية والكوابل النحاسية.

حيث تم توقيف أحد المشتبه فيهم، على متن سيارة نفعية من حجم الصغير ديفام، تحقيق مع المتهم الذي ينحدر من مدينة بوفاريك كشف أن له شريكين وان البطاريات بيعت بمدينة فوكة التابعة لولاية تيبازة باثمان بخص.

وفي إطار تمديد اختصاص وبإذن من وكيل الجمهورية، تم تفتيش محل المتهم والعثور على بطاريات، كما تم توقيف شريكهما الثالث بالبليدة.

المتهمون تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، والذي أحال ملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة أين وجه لهم تهمة ارتكاب جنحة السرقة بالتعداد والمساس بالاقتصاد الوطني حيث أدانتهم المحكمة في جلسة فورية بعامين سجن نافذ.