3 أشقاء جزائريين يقودون أعمال عنف في مركز اللاجئين بهولندا
قام 3 أشقاء حراقة جزائريين بأعمال عنف في مركز بوديل اللاجئين بهولندا، استدعت تدخل رئيس البلدية.
وحسب موقع dutchnews قام الأشقاء الثلاثة بسلسلة من الحوادث العنيفة في مركز للاجئين في قرية بوديل الصغيرة في نورد برابانت.
واستدعت هذه الأعمال تدخل رئيس البلدية المحلي لسلطات الطوارئ في محاولة لوقف المشكلة.
يقول رونالد فان كيسيل، عمدة منطقة السلطة المحلية في كرانندونك. والتي تضم بوديل “إن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة النظام”.
وأضاف “الطوارئ التي أطلقها مركز اللاجئين ومحيطه يشكلان خطرًا على السلامة العامة. وهذا ما يمنح الشرطة الحق في إيقاف وتفتيش المارة بحثًا عن أسلحة وحظر دخول الناس إلى المنطقة”.
كانت هناك ستة تقارير على الأقل عن حوادث عنف في المركز أو بالقرب منه في الأشهر الثلاثة الماضية.
في الأسبوع الماضي، أصيب رجلان في هجوم بسكين. وتم اعتقال ثلاثة أشقاء تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا.
وقال فان كيسيل إنه اتخذ هذه الخطوة بعد مناقشة مع وكالة توطين اللاجئين COA ، وهي المسؤولة عن السلامة.
وقال فان كيسيل لـ Eindhovens Dagblad: “عليهم خلق بيئة معيشية آمنة والتوصل إلى حلول”.
في الأسبوع المقبل، سيناقش فان كيسيل هذه المسألة مع مفوض الملك في نور برابانت ووزير العدل إريك فان دير بورغ، المسؤول عن طالبي اللجوء.
وقال متحدث باسم لجنة مكافحة الإرهاب للصحيفة إن المتورطين في أعمال العنف هم أشقاء شباب جزائريون.
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سفيرة هولندا تنزل الشارع وتحتفل مع الجزائريين بفوز الخضر
نشرت سفيرة هولندا لدى الجزائر، جانا فان دير فيلدي، اليوم الأحد، صور احتفالها. بفوز المنتخب الوطني بكأس العرب ضد نظيره التونسي.
وعلقت سفارة هولندا على الصور قائلة ” كأس العرب لكرة القدم 2021. ألف مبروك للمنتخب الوطني الجزائري إحراز لقب كأس العرب لكرة القدم عن مهارة واستحقاق. الكل يحتفل سعادة السفيرة تحتفل مع الجزائريين بالعاصمة”.
ورفع، سهرة أمس، قائد المنتخب الوطني، رايس وهاب مبولحي، كأس العرب في ملعب “البيت”. وسط أجواء احتفالية كبيرة وصور رائعة. كانت بمثابة مسك الختام لمشوار منتخب وعد بالعودة بالكأس إلى الجزائر ووفى بوعده.
وتوّج المنتخب الجزائري بكأس العرب قطر 2021، عقب فوزه في المباراة النهائية على المنتخب التونسي، بهدفين من دون رد. في مباراة انتهى وقتها الأصلي على نتيجة التعادل السلبي. وسجل الهدف الأول أمير سعيود في الشوط الإضافي الأول، وتحديدا في د 99. في حين وقع براهيمي الهدف الثاني في آخر لحظة من المباراة في د 125.
كما قد سجل أمير سعيود هدفه الأول في دورة كأس العرب، بمناسبة المباراة النهائية على طريقة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي. حين وضع الكرة بتسديدة رائعة في شباك الحارس التونسي، الذي وقف يتفرج عليها وهي تزور شباكه. مفجرا فرحة كبيرة على مستوى جهة أنصار “الخضر” في مدرجات “البيت”. ويبقى أغلى ما سجل في هذه الدورة، فضلا عن جماليته. بسبب أنه مكن رفقاءه من التتويج في النهاية بلقب كأس العرب لأول مرة.
وقد هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنتخب على تتويجه بكأس العرب قطر 2021، على حساب المنتخب التونسي بثنائية نظيفة.
كما قال الرئيس تبون في تغريدة له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. “مبروك يا أبطال العرب.. الله يفرحكم كيما فرحتونا”.