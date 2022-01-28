3 أشقاء جزائريين يقودون أعمال عنف في مركز اللاجئين بهولندا

قام 3 أشقاء حراقة جزائريين بأعمال عنف في مركز بوديل اللاجئين بهولندا، استدعت تدخل رئيس البلدية.

وحسب موقع dutchnews قام الأشقاء الثلاثة بسلسلة من الحوادث العنيفة في مركز للاجئين في قرية بوديل الصغيرة في نورد برابانت.

واستدعت هذه الأعمال تدخل رئيس البلدية المحلي لسلطات الطوارئ في محاولة لوقف المشكلة.

يقول رونالد فان كيسيل، عمدة منطقة السلطة المحلية في كرانندونك. والتي تضم بوديل “إن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة النظام”.

وأضاف “الطوارئ التي أطلقها مركز اللاجئين ومحيطه يشكلان خطرًا على السلامة العامة. وهذا ما يمنح الشرطة الحق في إيقاف وتفتيش المارة بحثًا عن أسلحة وحظر دخول الناس إلى المنطقة”.

كانت هناك ستة تقارير على الأقل عن حوادث عنف في المركز أو بالقرب منه في الأشهر الثلاثة الماضية.

في الأسبوع الماضي، أصيب رجلان في هجوم بسكين. وتم اعتقال ثلاثة أشقاء تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا.

وقال فان كيسيل إنه اتخذ هذه الخطوة بعد مناقشة مع وكالة توطين اللاجئين COA ، وهي المسؤولة عن السلامة.

وقال فان كيسيل لـ Eindhovens Dagblad: “عليهم خلق بيئة معيشية آمنة والتوصل إلى حلول”.

في الأسبوع المقبل، سيناقش فان كيسيل هذه المسألة مع مفوض الملك في نور برابانت ووزير العدل إريك فان دير بورغ، المسؤول عن طالبي اللجوء.

وقال متحدث باسم لجنة مكافحة الإرهاب للصحيفة إن المتورطين في أعمال العنف هم أشقاء شباب جزائريون.

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