3 أشقاء وشريكهم يختطفون شابا.. يقتلونه ثم يخفون جثته في الوادي

الضحية اختفى منذ أيام وتحقيقات الشرطة حول الاتصالات في هاتفه قادت إلى توقيف القتلة

اهتز الشارع المحلي بولاية الوادي، ليلة أمس، والذي لا يزال على وقع صدمة مصرع الشاب «عيسى زبير» الذي قتل غدرا بولاية بجاية، على وقع جريمة أخرى شنعاء راح ضحيتها الشاب «عبد الفتاح.م» يبلغ من العمر 28 سنة.

ويقطن بحي المنظر الجميل ببلدية الوادي عاصمة الولاية، حيث عثر عليه مقتولا وبدأت جثته في التحلل بين طريق قريتي القداشي وأميه غزالة ببلدية أمية ونسة غرب عاصمة الولاية.

تفاصيل الحادث تعود إلى قيام مصالح الأمن بالتحقيق منذ أيام قليلة فقط حول اختفاء غامض للشاب، وبعد التحقيق المعمق في اتصالاته الأخيرة ونشاطه تم التوصل إلى أنه انتقل إلى بلدية أميه ونسة، حيث كانت له علاقة عمل مع ثلاثة أشقاء وشخص آخر.

وبعد التحري في هوياتهم تبين عدم سلامة سلوكهم، ليتم توقيفهم والتحقيق معهم باحترافية مطلقة، مما أفضى للوصول إلى الشخص المبحوث عنه، والذي تم قتله ووضعه في مكان لا يمكن اكتشاف جثته بسهولة.

وبعدها مباشرة تنقلت مصالح الأمن بمعية طبيب المستشفى وبحضور ممثل للسلطات القضائية إلى موقع إخفاء الجثة، حيث عثروا عليها في حالة تعفن وعليها آثار التعنيف والتعذيب، ليتم مباشرة تحويل الجثة إلى المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي قصد تحديد السبب الحقيقي للوفاة.

فيما لا يزال المشتبه فيهم لدى مصالح فرقة البحث والتحري لاستكمال التحقيق وإعادة تمثيل الجريمة التي قاموا بها ومعرفة سبب اختطافهم للشاب وقتلهم له.