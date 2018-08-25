3 أشهر حبسا لرئيس الخدمات الاجتماعية في الثانوية الرياضية تحرش بمساعدة تربوية

الضحية قامت بتسجيل محادثته عندما طلب منها الاعتذار في منزلها

قضت محكمة الشراڤة في جلسة سرية انعقدت في، 27 فيفري المنصرم، بالحبس غير النافذ لمدة 3 أشهر مع غرامة مالية تقدر بـ20 ألف دينار جزائري، في حق المكلف بالخدمات الاجمتاعية على مستوى الثانوية الرياضية بالدرارية المدعو «ب.س»، عن تهمة التحرش الجنسي عن طريق اللفظ وإيحاء جنسي، وهي القضية التي رفعتها ضده موظفة متقاعدة بالثانوية كانت تعمل كمساعدة تربوية.

وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ، 03 /12 /2017، أين تقدمت الضحية أمام مصالح الضبطية القضائية لرفع شكوى ضد المتهم بعد تعرضها إلى التحرش الجنسي بتاريخ، 26 نوفمبر 2017، على مستوى مقر العمل بالثانوية الرياضية بالدرارية.

عندما تقدمت من المشتكى منه للمطالبة بمستحقاتها المالية المتعلقة بمنحة التقاعد باعتباره مكلفا بالخدمات الاجتماعية. وكما أكدت الضحية في تصريحاتها لدى مصالح الضبطية القضائية، فإن المتهم طلب منها إغلاق الباب، وعندما قدم لها الصك البريدي اقترب منها ولامس جسدها وطلب منها تقبيله.

وأضافت الضحية لدى سماعها بتاريخ، 10 /12 /2017، أن المشتكى منه تقدم رفقة مدير الثانوية وطلب منها السماح له وقدم اعتذاره لتسوية الوضعية من دون اللجوء إلى العدالة، فقامت بتسجيل صوتي له خلال المحادثة معها لما كان يطلب الصفح منها، أين قدمته كدليل مادي للعدالة.

أما المتهم فقد أنكر كل ما تم توجيهه له من تهم وأضاف أن تصريحات الشاكية لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يتحرش جنسيا بالضحية التي تعمل مساعدة تربوية في الثانوية الرياضية بالدرارية منذ سنة 2005.

كما أنكر أيضا أنه طالبها بالخروج معه إلى غابة بوشاوي. وقد أيّد مجلس قضاء تيبازة في حكمه الصادر بتاريخ، 3 ماي 2018، الحكم الصادر عن محكمة الشراڤة، والذي قضى بحبس المتهم 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية تقدر بـ40 ألف دينار جزائري.