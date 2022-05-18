3 أشهر “سورسي” لرئيس قسم علم النفس بجامعة معسكر شتم العميد

أدان القطب المختصص في الجريمة ذات الصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، مساء اليوم الاربعاء. رئيس قسم علم النفس من جامعة”مصطفى سطنبولي” بولاية معسكر. بتوقيع عقوبة 3 أشهر حبسا غير نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية. بعد تورطه استغلال “إيمايل زميله. وهو استاذ جامعي يدعى”ب مختار” وارسال رسالة إلى الامين العام للجامعة ومديرها يشتمهما فيها. ويهددهما بالوشاية بهما في قضايا خطيرة وإنهاء المهام. والتي توبع بموجبها بتهمة الدخول عن طريق الغش في منظومة المعالجة الآلية للمعطيات. وجنحة انتحال اسم الغير، وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه.

ملابسات القضية انطلقت بشكوى من استاذ جامعي بقسم علم النفس يدعى” ب.مختار” امام مصالح الامن المختصة في مكافحة الجريمة الالكترونية. بولاية معسكر تفيد تعرض إيمايله للاختراق من مجهول. واستغلاله في رسالة إلى مدير الجامعة يشتمه فيها ويتهمه بقضايا خطيرة ويعلمه بقرب أوان إبعاده من منصبه بإنهاء مهام.وهو نفس حال المدير العام والتي كانت وراء تحويله للمجلس التأديبي وطرده من الجامعة لمدة 7 أشهر.

وعلى إثر ذلك فتحت مصالح الأمن تحرياتها من خلال التفتيش التقني أين تبين أن الرسالة ارسلت من إيمايل الضحية. وان المتهم زميله الذي قام باستخلافه، كرئيس قسم علم النفس بنفس الجامعة. وذلك باستغلاله للحساب الالكتروني للضحية وتوجيه رسالة شتم للمدير وذلك لتوريطه معه.

المتهم”و.محمد” وخلال محاكمته حاول التملص من المسؤولية الجزائية من خلال تبريرات تقنية. وفند كل ما نسب إليه ووجه أصابع الاتهام لمجهولين، مؤكدا ان يكن كل الاحترام للمدير.

الأستاذ الضحية من جهته، اكد انه سلم استقالته من منصبه كرئيس قسم علم النفس طواعية. ولم يكن له اي مشكل مع المدير، وأن المتهم استخلفه، وان علاقته به المتهم كانت طيبة. حتى انه ساعده في انجازه مذكرة الدكتوراه، وأنه بعدما استخلفه. أصبح يخلق المشاكل له بتحريض الطلبة، والإدارة ضده. وذلك بسبب توليه منصب رئيس القسم وهو يصغره سنا.

كما أشار أن المتهم كان يتجسس على ايمايله من منزله وان التحقيقات كشفت ذلك حتى بعد إرسال إيمايل لرئيس الجامعة.

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