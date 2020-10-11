3 أطفال وشيخ وعجوز.. هؤلاء ضحايا انفجار البيض

نشرت الحماية المدنية لولاية البيض، اليوم الأحد، الحصيلة التفصيلية لانفجار الأنبوب الرئيسي لغاز المدينة بحي اولاد يحي 2.

وأفاد بيان الحماية المدنية لولاية البيض أن سبب الانفجار هو عملية أشغال مقاولة الخاصة بالصرف الصحي.

وأوضح البيان أن الحادث خلف هذا 5 وفيات في عين المكان، وهم شيخ 70 سنة، امرأة 66 سنة.

كما لقي 3 أطفال مصرعهم خلال الانفجار، تبلغ أعمارهم على التوالي سنتين، 8 سنوات، 14 سنة.

أما حصيلة المصابين فقد ارتفعت إلى 18 جريحا، بينهم 5 ذكور أعمارهم على التوالي 86، 46، 39، 24، 40 سنة.

بالإضافة الى 8 نسوة تعرضن لإصابات مختلفة أعمارهن على التوالي 23 ،19،34،21،44،56،34،26 سنة، و5 أطفال أعمارهم 13،06،09،16،12 سنة.

وأفاد بيان الحماية المدنية لولاية البيض أن الجرحى يعانون من حروق مختلفة وإصابات متفاوتة الخطورة.

كما تم نقل 04 ضحايا على جناح السرعة لديهم حروق خطيرة نحو العاصمة عبر مروحيتين التابعة للإسعاف الجوي للحماية المدنية .

وتمثلت الخسائر المادية في انهار كلي لمنزلين، وانهيار جزئي لـ 6 منازل، وحريق كلي لشاحنة.

كما تم تسخير لهذه العملية 10 ضباط، 3 رقباء، 70عون، 8 شاحنات إطفاء، 4 سيارات إسعاف، 3 مولدات كهربائية.

وتم الحاضرون بعين المكان في الوفد الوزاري ممثلا في وزير الداخلية، وزير الصحة، المدير العام لشركة سونلغاز.

بالإضافة الى المدير العام للحماية المدنية، المدير الولائي للحماية المدنية، مصالح سونلغاز، الجزائرية للمياه، الديوان الوطني لتطهير، مصالح البلدية.

وأشارت الحماية المدنية لولاية البيض أن العملية لازالت متواصلة بحراسة امنية.