3 أفلام جزائرية تشارك في مهرجان البوابة للفليم الدولي القصير

شاركت 3 أفلام جزائرية، في دورة سبتمبر لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير، الذي عرف مشاركة قياسية للدول الأجنبية.

وبلغ عدد الدول المشاركة في الطبعة السادسة، 18 دولة ووصل عدد الأفلام إلى 41 فيلما.

والدول الجديدة المشاركة هي الهند التي شاركت بفيلمين، وكل من نيوزيلاندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسلطنة عمان، وفنلندا، وهولندا وانجلترا الذين شاركوا بفيلم واحد.

بالإضافة إلى باقي الدول التي شاركت في السابق على غرار المغرب التي دخلت المنافسة بـ8 أفلام قصيرة، وإسبانيا 5 أفلام، والعراق 5 أفلام، ومصر 5 أفلام.

وشاركت للجزائر بـ3 أفلام، هي فيلم “HUMAN” من إخراج عصام تاشيت وفيلم “قيس قبل ما تغيس” من إخراج حسن محمد وفيلم “القرين” من إخراج زيتوني محمد وائل.

كما شاركت إيطاليا 3 أفلام، وتونس فيلمين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية فيلمين، وإيران وسوريا وفرنسا فيلم لكل دولة.

اختارت ليلة السبت لجنة الانتقاء 19 فيلما من أصل 41 فيلما سيتنافسون على جوائز المهرجان، والتي ستكشف عنها لجنة التحكيم يوم الفاتح من شهر أكتوبر.

هذا وتتكون لجنة التحكيم من مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي من رئيسها السيد بوشعيب المسعودي من المغرب والعضو نور الدين برابح من الجزائر والعضو مروان الطرابلسي من تونس.

أما لجنة الانتقاء فتتكون من الرئيسة زهرة العجامي من الجزائر، والأعضاء جيهان إسماعيل من تونس، ومحمد مجاهد من مدينة فاس المغربية، وتوماس غراند من فرنسا..

وكذا طارق شاكر من العراق، وعلاء الدين نصر جاد نصر من مصر، وسلمي النور من السودان وحبيب باوي من أهواز إيران.