3 أيام.. غلق الطريق السريع بزرالدة في كلا الإتجاهين

قررت مصالح ولاية الجزائر غلق الطريق السريع على مستوى زرالدة في كلا الاتجاهين.

كما أن الغلق سيكون لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم الخميس ابتداء من الساعة منتصف الليل إلى غاية الخامسة صباحا.

وسيكون الغلق لأجل وضع دعائم إسمنتية لإنشاء جسر علوي. حيث سيتم تحويل حركة المرور للقادمين من تيبازة نحو العاصمة عبر محول المعالمة سيدي عبد الله. وتحويل حركة المرور للقادمين من العاصمة نحو تيبازة عبر منطقة كايتي ثم اسطاوالي

كما سيتم تحويل حركة المرور للقادمين من الدويرة بالطريق الإجتنابي الثاني عبر الطريق السريع الغربي باتجاه العاصمة مرورا بمحول اسطاوالي