3 أيام لدفع مستحقات الفلاحين منتجي الحبوب
ستخضع محاصيل الفلاحين من الحبوب بشتى أنواعها لعمليات رقابة صارمة ومكثفة من طرف عدة هيئات وزارية تكون تحت إشراف ولاة الجمهورية من أجل تحديد مسار نقل الحبوب من الفلاح إلى المطحنة ومابعد الخروج من المطحنة.
أرجعت مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أسباب التوقع في تجميع أكبر كميات من الحبوب قد تصل أو تزيد عن اثنان وعشرين مليون قنطار، إلى التعليمات التي أعطِيت لولاة الجمهورية من أجل تتبع مسار هذا المنتوج من الفلاح المنتج إلى غاية المستهلك بتدخل من وزارة التجارة، من خلال تكثيف توفير مستودعات التخزين التابعة للقطاعين العام والخاص ووجهة الحبوب ومراقبة المطاحن، حتى لا تستغل من طرف أصحابها في غير محلها، وذلك من أجل الرفع من كميات التجميع التي انخفضت إلى أدنى المستويات في موسم الحصاد الماضي ببلوغها ثلاثة عشر مليون قنطار.
وعن الولايات التي ستحتل الصدارة من حيث الإنتاج، قالت مصادرنا، بأنها تشمل بوجه كبير الجهة الشرقية للوطن على غرار قسنطنية وميلة وسوق أهراس وقالمة وبالجهة الغربية ستشل ولايتي سيدي بلعباس وغليزان.
أما عن الامتيازات التي سيقدمها الديوان المهني الجزائري للحبوب لفائدة المنتجين، قالت مصادرنا بأنها تتمثل في تقليص آجال دفع المستحقات إلى أقل من أربعة أيام “ستدفع المستحقات في ظرف يومين أو ثلاثة”.
وكان رئيس الجمهورية خلال لمجلس الوزراء ترأس أشغاله شهر جانفي من العام الجاري قد وافق على المقترح الذي تقدم به الوزير السابق لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، والقاضي برفع رفع سعر شراء القمح الصلب من 4.500 إلى 6.000 دينار، وسعر القمح اللين من 3.500 إلى 5.000 دينار، وسعر الشعير من 2.500 إلى 3.400 دينار، وسعر الشوفان من 1.800 إلى 3.400 دينار. فيما أعلن في وقت سابق عن توفرها لمخزون استراتيجي صالح لمدة ثمانية أشهر.
وقد توقفت الجزائر عن استيراد الحبوب من روسيا وأوكرانيا بسبب غزو الأولى للثانية وخروجها من نظام سويفت للتحويلات المالية.
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ميلة: مثول مدير تعاونية الحبوب و13 شخصا أمام وكيل الجمهورية بتهم الفساد
ميلة: مثول مدير تعاونية الحبوب و13 شخصا أمام وكيل الجمهورية بتهم الفساد
قامت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بولاية ميلة، بتقديم 14 شخصا منهم مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة. ورئيس وحدة التخزين بوادي العثمانية امام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد مجلس قضاء ميلة.
ويواجه الموظفون العاملون تهما تتعلق بالفساد. في إطار التحقيقات التي تقوم بها فرقة الابحاث للدرك الوطني شلغوم العيد بشأن تعاونية الحبوب والبقول الجافة. وتشير أولى التقديرات أن العجز الذي تم تسجيله في المخزن يفوق ألفي قنطار.
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ميلة: مدير و 6 إطارات بتعاونية البقول الجافة تحت الرقابة القضائية
ميلة: مدير و 6 إطارات بتعاونية البقول الجافة تحت الرقابة القضائية
كما أمر قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد بولاية ميلة وضع تحت الرقابة القضائية مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة الحالي لولاية ميلة.
كما أمر قاضي التحقيق بوضع نائب مدير التعاونية ( ش ع غ ) الموقف عن العمل تحفظيا قبل أشهر. و المدير الأسبق لذات التعاونية ( ب ح ) و رئيس وحدة التخزين و رئيس فوج الأمن. بالإضافة كذلك إلى رئيس مصلحة محاسبة المواد تحت الرقابة القضائية. فيما تم الإفراج عن رئيس مصلحة المستخدمين ( آ م أ ) و مساعد مدير ( ش ص ) و ( ل ب ) مكلف بمديرية المالية والمحاسبة.
ويواجه المشتبه فيهم تهم تحويل مواد مدعمة عن مقصدها الامتيازي و إتلاف وثائق. و سوء استغلال الوظيفة و تواطؤ الموظفين و الإهمال الواضح المؤدي لتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة .
وكانت فرقة الابحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد قد قدمت المشتبه فيهم امام وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة حيث امر بعد تقديم الالتماسات واحالتهم على قاضي التحقيق.