3 إخوة يقتلون شقيقهم بسبب الميراث في حي “سيدي عيسى” بالبليدة!

لم يمر على وفاة والدهم أسبوع

لقيَ شاب في الثلاثين من عمره، مصرعه غدرا على يد أشقائه الثلاثة طعنا بالسكين على مستوى أنحاء متفرقة من جسمه في “سيدي عيسى” ببلدية أولاد يعيش في البليدة، بسبب الميراث الذي أعمى البصيرة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، تعود خلفية الجريمة التي فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا معمقا لمعرفة الملابسات الحقيقية لها، إلى خلاف وقع بين الأشقاء الأربعة حول الميراث، حيث أن والدهم لم يمر على وفاته أسبوعا واحد، لينشب خلاف حول المنزل العائلي، وبتاريخ الواقعة ومباشرة بعد صلاة الجمعة، نشب خلاف بين الضحية وشقيقاه، فقام أحدهما بطعنه بواسطة سكين بمختلف أنحاء جسمه، ليسقط الضحية وهو أب لثلاثة أطفال بمسرح الجريمة، أين تدخل أحد الأشخاص لنقله على جناح السرعة إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالطعنات القاتلة، وبعد إبلاغ عناصر الدرك الوطني، سارعت لفتح تحقيق وتوقيف المشتبه فيهم وتحويل جثة الضحية إلى الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.