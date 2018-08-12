3 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست

سّلم صباح اليوم الأحد، 3 إرهابيين أنفسهم، للسلطات العسكرية بتمنراست.

ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي “برزقي أحمد”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009.

و الإرهابي”سيود حمزة”، المدعو”أبو يوسف”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014.

بالإضافة إلى الإرهابي “زواويد مصطفى”، المدعو”أبو عبد الرحمان”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014.

العملية حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني ،مكنت من استرجاع 3 كلاشنيكوف و3 مخازن ذخيرة مملوءة.

للإشارة، سلم أمس السبت، الإرهابي سلطان ولد بادي نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست.