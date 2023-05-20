3 إرهابيين يسلمون أنفسهم في برج باجي مختار

افادت وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، أن 3 إرهابيين سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية في برج باجي مختار.

كما يتعلق الأمر بك من الإرهابي ملوكي حبيب المكنى “حبيب الله”، وملوكي سيديا المكنى “أبو مريم”، واللذان التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 2012. والإرهابي مهري بلخير الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013. في حين، كان الإرهابيون ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.

وتم العثور لدى الإرهابيون 3 مسدسات رشاشة من نوع “كلاشنيكوف” ومسدس آلي عيار 7.65 ملم. وقنبلتين دفاعيتين من نوع “أف1” و11 محزن ذخيرة خاصة بمسدس رشاش “كلاشنيكوف”. ومخزن ذخيرة خاصة بالمسدس الآلي و295 طلقة من مختلف العيارات وجهاز إرسال واستقبال.