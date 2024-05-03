3 بلدان أوربية توقف إصدار تأشيرات شنغن لمواطني هذه الدولة.. الحقيقة الكاملة

نفت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا مزاعم توقفها عن قبول الطلبات وإصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الأتراك.

وبدأت التكهنات تنتشر بأن البعثات القنصلية لدول شنغن الثلاثة قد أوقفت إصدار التأشيرات.

ومع ذلك، قالت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إنه لم يتغير شيء. وفي الوقت نفسه، ألقت باللوم على تراكم الطلبات في الفترات المحدودة المتاحة.

وتعليقًا على الأمر وطمأنة المواطنين الأتراك إلى أن ألمانيا تتلقى طلبات التأشيرة كالمعتاد. أكدت السفارة الألمانية في أنقرة أنها تلقت عددًا من الطلبات أكبر من المواعيد المتاحة.

ونتيجة لذلك، اقترحت السفارة أنه قد يُطلب من بعض المتقدمين الانتظار. لفترة أطول من البعض الآخر حتى يتم توفير مواعيد جديدة.

وكما أوضحت صحيفة ديلي صباح، أكدت السفارة الألمانية أيضًا من خلال بيان رسمي. أن البعثات القنصلية في أنقرة واسطنبول وإزمير تقبل الطلبات بشكل نشط.

ومع ذلك، وبسبب الاهتمام المتزايد بالسفر إلى منطقة الشنغن. قالت السفارة إن فترات الانتظار أطول من المتوقع، وتصل إلى بضعة أشهر.

وقالت إيطاليا وإسبانيا أيضًا إنهما مستمرتان في قبول طلبات التأشيرة.

وعلى غرار ألمانيا، نفت الدولتان الأخريان، إيطاليا وإسبانيا، أيضًا المزاعم القائلة بأنهما لم تعدا تقبلان طلبات التأشيرة في تركيا.

وبحسب صحيفة ديلي صباح، قالت القنصلية الإسبانية في إسطنبول إن طلبات التأشيرة مفتوحة. إلا أن الهيئة أكدت أنه لا يوجد حاليا أي مواعيد متاحة حتى جوان المقبل.

ومع تزايد عدد المواطنين الأتراك المهتمين بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة. كشفت القنصلية الإسبانية في إسطنبول أن جميع المواعيد لشهر مايو قد تم حجزها بالفعل.

وسيتم توفير مواعيد جديدة في شهر يونيو، وبحلول ذلك الوقت، تتوقع القنصلية معالجة عدد كبير من الطلبات.

وأكدت السفارة الإيطالية أيضًا أنها تقبل وتعالج طلبات تأشيرة شنغن.

علاوة على ذلك، قالت سفارة إيطاليا إن المواعيد لهذا الشهر محجوزة بالكامل وسيتم توفير مواعيد جديدة في جوان.

وتحاول تركيا منذ سنوات التوصل إلى اتفاقية سفر بدون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي.