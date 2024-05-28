3 بلدان تعترف اليوم رسميًا بدولة فلسطين

من المقرر أن تعترف مدريد ودبلن وأوسلو رسميًا بدولة فلسطين اليوم الثلاثاء.

وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى جانب نظيريه الإيرلندي والنرويجي، يوم الإثنين. أن الاعتراف بدولة فلسطين هو مسألة عدالة للشعب الفلسطيني.

وتم الإعلان عن هذا القرار يوم الأربعاء الماضي بطريقة منسقة من قبل رؤساء وزراء هذه الدول الثلاث. وسيدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كلمة قبل أن تتبنى حكومته مرسوم اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين.

145 دولة تعترف بدولة فلسطين

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الأيرلندية أيضًا اليوم بينما سلمت النرويج مذكرة شفوية لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى الأحد. تؤكد فيها دخول هذا القرار حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

وتريد هذه الدول الأوروبية الثلاث، والتي تنتمي اثنتان منها إلى الاتحاد الأوروبي (إسبانيا وأيرلندا). أن تصدق أن مبادرتها تحمل أهمية رمزية قوية، وقادرة على جلب دول أخرى للانضمام إليها.

وهي تسلط الضوء على الدور الذي لعبته النرويج وإسبانيا في عملية السلام في التسعينيات في الشرق الأوسط.

وتحظى دولة فلسطين بالاعتراف من قبل 145 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وحتى الآن، كانت السويد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بها في عام 2014. بعد أن فعلت ذلك جمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل انضمامها إلى الكتلة.