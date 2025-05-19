3 بواخر محمّلة بالأضاحي المستوردة تصل ميناءي العاصمة ووهران بدءاً من الغد

من المنتظر أن تصل إلى ميناءي الجزائر العاصمة ووهران 3 بواخر محملة بالأضاحي المستوردة بدءاً من يوم غد الثلاثاء.

وحسب مصادر “النهار” ، فإن الباخرة الأولى ستصل يوم غدا الثلاثاء، ويتعلق الأمر بباخرة “أناكين” التي ستقلع بعد ساعة من الآن (مساء الاثنين) من ميناء قرطاجنة الإسباني. في حين ستصل الباخرة الثانية، مساء يوم الأربعاء، ويتعلق الأمر بباخرة “بولاريس3” وهي أضخم وأكبر باخرة محملة بالأضاحي يرتقب أن تصل الجزائر.

وكانت باخرة “بولاريس3” قد أبحرت يوم السبت الماضي من ميناء ميديا الروماني وعلى متنها أكثر من 30 ألف رأس غنم.

للإشارة، فإن باخرة “بولاريس3” ترفع علم دولة بنما وطولها 147 مترا وعرضها 25 مترا.

أما الباخرة الثالثة، فستصل ميناء وهران بعد يومين قادمة من ميناء قرطاجنة الإسباني، تحمل اسم “شورثورن إكسبريس”، وتتمتع بقدرة حمولة تفوق 13 ألف رأس.