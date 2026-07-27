3 بُؤر لا تزال مشتعلة.. إخماد 60 حريقا خلال يوم واحد!

تمكنت وحدات الحماية المدنية من إخماد 60 حريقا عبر الوطن وإجلاء عائلات حاصرتها النيران.

وحسب الوضعية المتعلقة بحرائق الغابات، الأدغال، الأحراش، المحاصيل الزراعية وواحات النخيل، فقد تم تسجيل 63 حريقا. أين تم إخماد 45 حريقا. فيما أُخمِد تحت الحراسة 15 حريقا.

وأضافت ذات المصالح، أن 3 حرائق لا تزال مشتعلة وعملية الإخماد بها متواصلة، بكل من سكيكدة والطارف.

ولاية سكيكدة: بلدية أم الطوب “منطقة تاغوزة أولاد يحيى” حريق غابة متواصل. بلدية قنواع “منطقة اكارون، لمناقش وواد بوصالح” حريق غابة متواصل. كما تم اتخاذ إجراءات وقائية وميدانية، اين تم إجلاء وإبعاد حوالي 60 عائلة احترازياً من قرى أفنسو وعين السدمة نحو مناطق آمنة.

وفي ولاية الطارف تسجيل حريق غابة ببلدية الزيتونة “ولجة محبوب”.