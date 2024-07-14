3 تطبيقات جديدة لتسجيل حاملي البكالوريا

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري. أنه تم إستحداث منصة رقمية تتكون من 3 تطبيقات من أجل تسجيل حاملي البكالوريا الجدد.

وأشار بداري، خلال عرضه لمستجدات المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا السنة الجامعية 2024/2025. إلى استحداث 3 تطبيقات جديدة لحاملي شهادة البكالوريا. يتمثل الأول في “إكتشف فرصتك” مخصص للتوجيه بفضل الذكاء الإصطناعي كأداة للمساعدة على اتخاذ القرار على شكل محاكاة، وهو أول منتوج لطلبة المدرسة الوطنية العليا للذكاء الإصطناعي. بالغضافة كذلك إلى “تطبيق توجيهك” للتخصصات والشعب والميادين طبقا للمعدل. أما الثالث “اكتشف المهن” لموافقة التخصص الذي يختاره الطالب.