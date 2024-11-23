3 تغييرات في تشكيلة منتخب “U20” أمام تونس

شهدت التشكيلة الأساسية لمنتخب أقل من 20 سنة، التي ستلاقي نظيرتها التونسية، مساء اليوم السبت، 3 تغييرات مقارنة بالتشكيلة التي واجهت المغرب في اللقاء السابق.

وفضل مدرب “الخضر” لفئة أقل من 20 سنة، ياسين مانع، إجراء تغييرات في الشق الهجومي. لاسيما وأن المنتخب ضيّع فوزا سهلا، أمام المغرب في اللقاء الأخير، الذي انتهى بهدف لمثله.

وعاد لاعب شبيبة القبائل، لحلو أخريب، للتشكيلة الاساسية. بدلا من زميله محمد زغادي، إلى جانب إبعاد بن أحمد كوحيلي، لاعب بارادو، الذي عوضه وجيه خلفاوي.

كما غاب ريان قلي، الذي غادر المنتخب بطلب من ناديه كويك بارك رانجيرز الانجليزي. وذلك بسبب نهاية فترة التوقف الدولي، وعوضه في التشكيلة الاساسية رمضاوي محمد.

للإشارة فإن المنتخب الوطني، الذي ينتظره لقاء رابع وأخير أمام ليبيا. نجح في حصد نقطتين فقط في دورة اتحاد شمال إفريقيا الجارية بمصر، والمؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا، وذلك، بتعادلين أمام كل من مصر والمغرب بنتيجة 1-1 في اللقاءين.