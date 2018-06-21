3 تلاميذ يضربون أستاذ منعهم من الغش في الباك بالبويرة

تعرض أستاذ بمركز بلدية بئرغبالو في البويرة للضرب المبرح من طرف3 تلاميذ بعدما منعهم من الغش في إمتحان شهادة البكالوريا.

وحسب مصادر لـ النهار، فإن الحادث وقع عقب منع الأستاذ التلاميذ من الغش أثناء إمتحان الرياضيات صباحا.

أين ترصد له التلاميذ عند خروجه مساءا لينهالوا عليه بالضرب أمام الثانوية ما تسبب له بإصابات إستدعت نقله الى مستشفي عين بسام.

كما تسبوا له بعحز عن العمل لمدة ثمانية أيام، حسب الاطباء.

وقد استنكر الاساتذة الذين تضامنوا مع زميلهم هاته الحادثة هل ننحز الموضوع بالتنقل لمنزل الضحية والوقوف على حالته الصحية