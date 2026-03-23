3 جرحى إثر انحراف سيارة بالمدية

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة وانحرافها بولاية المدية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، ممثلة في المركز المتقدم ببزيوش، على الساعة 15 سا08د. من أجل حادث مرور بالطريق الاجتنابي المخرج الغربي لبلدية ذراع السمار.

الحادث تمثل في انحراف و انقلاب سيارة و سقوطها من علو حوالي 03 متر، مما خلف إصابة 03 اشخاص سنهم “26,21,03 سنة”. تعرضوا لإصابات مختلفة. تم إسعافهم في عين المكان و نقلهم إلى المستشفى المحلي.