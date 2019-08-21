3 جرحى بعد انهيار بناية قديمة بوسط مدينة سكيكدة

نجت عائلة من 5 أفراد من موت وشيك، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بعد أن انهارت أجزاء من البناية التي تقطنها بسكيكدة.

وقد خلّف الحادث الذي وقع بحي علي عبد النور وسط مدينة سكيكدة، إصابة 3 نسوة بجروح، منهن امرأة عجوز.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادث كان بسبب تصدع أسقف وجدران بناية تقطنها عائلة الضحايا.

وقد جرى نقل الجريحات الثلاث على جناح السرعة إلى مستشفى بوحارة، لتلقي الإسعافات الضرورية.

وعلمت “النهار أونلاين” ان الضحايا تم إنقاذهم وإجلاؤهم بصعوبة كبيرة، بعدما سد الركام كافة المنافذ.

وذكر شهود عيان من جيران الضحايا المنزل المنهار يعود للحقبة الاستعمارية.

ومباشرة بعد وقوع الحادث، أوفد الأمين العام للولاية ممثلين عنه من الديوان بصفته الوالي بالنيابة للوقوف على حجم الأضرار.

وقد اطمأن موفدو مصالح الولاية على صحة وسلامة الضحايا، فيما تجري دراسة إمكانية ترحيلهم إلى سكن بديل.