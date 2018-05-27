3 جرحى بعد شجار بالرصاص بين عائلتين من عرش واحد في باتنة

من بين المصابين شيخ وابنه ومصالح الدرك تُطوّق المنطقة

شهدت، ليلة أول أمس، دائرة الجزار جنوبي باتنة، شجارا داميا بين عائلتين تنحدران من عرش واحد بمشتة “المعذر”، سقط فيه مالا يقل عن 7 جرحى من بينهم 3 أصيبوا بطلقات نارية، حُوّل أحدهم وهو شيخ يبلغ من العمر 68 سنة في حالة خطيرة نحو المستشفى الجامعي بباتنة،

كما نُقل ابنه البالغ من العمر 46 عاما إلى عيادة الجزار من طرف عناصر الحماية المدنية، بالإضافة إلى ذلك تسبب الشجار في تحطيم سيارة من نوع “بيجو بارتنار”،

وحسب مصادر “النهار”، فإن سبب الشجار يرجع إلى خلافات قديمة بين الطرفين موروثة أبا عن جد، والتي بقيت تتجدد في كل مرة، آخرها ليلة أول أمس، عندما زادت حدة الشجار واستعمل المتشاجرون أسلحة نارية ومختلف الأسلحة البيضاء على غرار الخناجر والهراوات والآلات الحادة في ليلة بيضاء، أرعبت سكان المنطقة، وعلمت “النهار” من مصادرها، أن أفراد العائلتين لهم قضايا بالمحكمة تتعلق بالضرب والجرح والتي لاتزال في أروقة العدالة في انتظار البت فيها.

من جهة أخرى، باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها في هذه الحادثة التي تسجل منها دائرة الجزار الكثير، كما عمِلت ذات المصالح على تطويق المشتى بتكثيف تواجد أفرادها هناك خوفا من انزلاق الأوضاع.