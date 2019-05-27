3 جرحى في إصطدام تسلسلي لـ 3 سيارات بڨالمة

أصيب 3 أشخاص تترواح أعمارهم مابين 34 و40 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع أمس الأحد، بولاية ڨالمة.

وحسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث ثمثل في اصطدام تسلسلي لـ3 سيارات من نوع “كومبيس، سامبول، لوقان”.

ما خلّف إصابة 3 أشخاص من جنس ذكر، استنادا لذات المصدر.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي عنابة وسوق أهراس، بمنطقة فج خرباش التابعة لڨالمة.

وتدخلت الحماية المدنية بإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى البلدي، بينما فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث.