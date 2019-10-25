3 جرحى في حادثين منفصلين بتبسة

أصيب 3 أشخاص في حادثي مرور منفصلين بولاية تبسة، الحادث الاول وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 طريق “لاروكاد” .

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين سياحتين اسفر عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 66 سنة.

قامت وحدة القطاع للحماية المدنية “باب الزياتين” باسعافه وتحويله الى استعجالات الجرف من طرف فرق التدخل.

اما الحادث الثاني فوقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بلدية ودائرة مرسط.

تمثل الحادث في انقلاب دراجة نارية، اسفر عن إصابة شخصين اعمارهما 34و36 سنة.

قامت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بمرسط اسعافهما وتحويلهما الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمرسط.