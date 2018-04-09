3 جرحى في حادث إصطدام قطار بشاحنة في البويرة

أصيب 3 أشخاص بجروح اليوم الاثنين في حادث إصطدام قطار للمسافرين بشاحنة صغيرة ببلدية عمر شمال غرب البويرة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود السادسة و10 دقائق، على مستوى ممرغير محروس ببلدية عمر في البويرة .

تمثل الحادث في إصطدام قطار للمسافرين، يعمل على خط بجاية نحو العاصمة، بشاحنة صغيرة .

حيث خلف إصابات متفاوتة الخطورة لثلاثة شخاص من ركاب الشاحنة

وتدخل اعوان الحماية المدنية لنقل المصابين نحو المؤسسة الاستشفائية للأخضرية لتلقي العلاج.

فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث.