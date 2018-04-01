3 جرحى في حادث إنقلاب سيارة بتبسة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق 82 بالمكان المسمى الكاليتوس في تبسة .

وحسب ما ورد للنهار فإن الحادث وقع في اليوم الاحد في حدود الساعة 15سا:20د بالمكان المسمى الكاليتوس.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة من نوع بيجو 206 أسفرعن إصابة 3 أشخاص أعمارهم 15و57سنة.

حيث أصيبت الام في الكتف الأيمن، والابن في الظهروالكتفين والرأس وأغمي عليه فقد علق داخل السيارة تم إخراجه بصعوبة

كماتم إسعافهم وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الونزة.

بينما فتحت المصالح الامنية تحقيقا في أسباب الحادث .