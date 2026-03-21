3 جرحى في حادث دهس بتيبازة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، صبيحة اليوم السبت، من أجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 67 أمام محور دوران طريق اتجاه العفرون، ببلدية حطاطبة.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت من أجل حادث دهس سيارة لثلاثة (03) أشخاص بالطريق الوطني. رقم 67 أمام محور دوران طريق اتجاه العفرون، بلدية حطاطبة، ودائرة القليعة.

حيث خلف الحادث إصابة 03 أشخاص، بإصابات مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 06 سنوات و 42 سنة. (من بينهم ضحية في حالة حرجة)، تم إسعافهم ونقله‍م إلى المستشفى المحلي.

