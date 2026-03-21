إعــــلانات
أخبار الجزائر

3 جرحى في حادث دهس بتيبازة

بقلم عايدة.ع
  • 221
  • 0

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، صبيحة اليوم السبت، من أجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 67 أمام محور دوران طريق اتجاه العفرون، ببلدية حطاطبة.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت من أجل حادث دهس سيارة لثلاثة (03) أشخاص بالطريق الوطني. رقم 67 أمام محور دوران طريق اتجاه العفرون، بلدية حطاطبة، ودائرة القليعة.

حيث خلف الحادث إصابة 03 أشخاص، بإصابات مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 06 سنوات و 42 سنة. (من بينهم ضحية في حالة حرجة)،  تم إسعافهم ونقله‍م  إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/VlrFM
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر