3 جرحى في حادث سقوط سيارة من فوق جسر بالبليدة

تسبب سقوط سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 4، الرابط بين موزاية ووادي العلايق، من فوق جسر منهار في إصابة 3 أشخاص بجروح.

الحادث وقع صبيحة اليوم الثلاثاء، ناجم عن سقوط سيارة كانت قادمة من عين الدفلى باتجاه قليعة، إلى السقوط من فوق جسر منهار منذ سنة بسبب الأمطار.

وقامت مصالح الحماية المدنية لوادي العلايق، بنقل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى فرنس فانون بالبليدة .

كما قامت عناصر الدرك، بفتح تحقيق لمعرفة سبب فتح طريق مجددا.

رغم أنها كانت مغلقة في وجه حركة السير بوضع حواجز تنبه السائقين، بالإضافة إلى وجود طريق اجتنابي.