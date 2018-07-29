3 جرحى في حادث مرور بسعيدة

تعرض ثلاثة أشخاص إلى إصابات عقب حادث انقلاب سيارة سياحية مساء اليوم بسعيدة.

وأوضح مصالح الحماية المدنية أن الحادث المروري وقع بالقرب من قرية “بربور” ببلدية يوب.

على مستوى الطريق الوطني رقم 92 الرابط بين ولايتي سعيدة و سيدي بلعباس.

حيث تسبب في إصابة شخصين بجروح خطيرة و تعرض إمرأة إلى صدمة نفسية.

وتدخلت عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية يوب لتقديم الاسعافات الأولية للمصابين الثلاث الذين تتراوح أعمارهم بين 48 و50 سنة.

و نقل اثنين منهم إلى مستشفى احمد مدغري بمدينة سعيدة، في حين تم نقل المرأة إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية يوب.

وفتحت العناصر المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.