3 جرحى من عائلة واحدة بعد انقلاب سيارتهم بتيارت

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة بعد إنقلاب سيارتهم بالطريق الوطني رقم 111 بولاية تيارت.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لدائرة عين كرمس صبيحة اليوم على إثر تسجيل حادث مرور خطير.

وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 111 الرابط بين تيارت والبيض و بالضبط بمنطقة القطيفة.

حيث سجل إنقلاب سيارة نفعية كان على متنها عائلة واحدة متكونة من 3 أفراد حيث تعرض الوالد 65 سنة والذي كان يقود السيارة ة الى جروح وكسور متفاوتة الخطورة.

فيما تعرضت زوجته وإبنته ذات 12 سنة الى جروح تم نقلهم على جناح السرعة الى العيادة المتعددة الخدمات بسيدي عبد الرحمن.

وهذا لتلقي الاسعافات قبل تحويل الوالد الذي كانت إصابته بالغة. فيما تمّ فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني في ملابسات الحادث.