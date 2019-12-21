3 جزائريين ضمن أفضل الصفقات المتاحة في فرنسا

يتواجد عدة لاعبين جزائريين، في مزاد الميركاتو الشتوي المقبل، ويعدون من أفضل الصفقات المتاحة لأندية الليغ1، حسب الصحافة الفرنسية.

ووضعت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، ثلاث لاعبين جزائريين، ضمن أفضل الصفقات المتاحة للأندية الفرنسية في هذا الميركاتو.

وأعتبر نبيل بن طالب (25 عاما)، أحد الصفقات التي قد تجذب اهتمام أندية الليغ1 الفرنسية، في الميركاتو المقبل، بالنظر لوضعيته المعقدة حاليا مع ناديه شالك الألماني.

ورشحت الصحيفة الفرنسية، إمكانية انتقال الدولي الجزائري، لأحد أندية الليغ1 الفرنسية الثلاثة التالية، نادي بوردو، ليون، ونيس.

وتواجد فوزي غولام (28 عاما)، هو الآخر، من بين المرشحين لجذب اهتمام الأندية الفرنسية، على غرار نادي ليون، وأولمبيك مارسيليا.

وأختير مهدي زفان، ضمن هذه القائمة، بالنظر لتواجده دون فريق منذ انطلاق الموسم الجاري، ما يجعله متاحا لكل العروض التي قد تصله، من ناديي تولوز، ونانت.