 3 حالات تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية غليزان

تدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم الأربعاء في حالة طارئة نتيجة تسمم ثلاث نساء إثر استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون.

وفور ورود البلاغ على الساعة 14:44، تحركت فرق الإسعاف إلى منزل العائلة الكائن بحي 500 مسكن سياميطال، بلدية بن داود، دائرة غليزان. وأوضحت مصادر الحماية المدنية أن الغاز المنبعث من سخان الماء كان السبب في الحادث.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمتضررات في عين المكان قبل نقلهن إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل فرق الحماية المدنية متابعة الحالة للتأكد من سلامة باقي أفراد الأسرة.

وتدعو مصالح الحماية المدنية المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدام أجهزة التدفئة وسخانات المياه، والتأكد من التهوية الجيدة لتفادي مخاطر التعرض للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون.