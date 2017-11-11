3 حاملات طائرات أمريكية تشارك في مناورات بحرية تستهدف بيونغ يونغ

إلتحقت سفن حربية كورية جنوبية إلى 3 حاملات طائرات أمريكية، في مناورات ضخمة وإبراز للقوة مستهدفة بذلك كوريا الشمالية.

وتستمر المناورات البحرية لأربعة أيام في غرب المحيط الهادئ

تشمل 3 حاملات طائرات “رونالد ريغن” و”نيمتز وثيودو”ر “روزفلت” و7 سفن حربية كورية جنوبية

من بينها، 3 مدمرات حسب وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، “إن هذه المناورات تهدف إلى تعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية”.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تشارك فيها 3 حاملات طائرات في المنطقة منذ عقد.