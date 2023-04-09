3 حوادث لحافلات نقل المسافرين اليوم في الشلف

سجلت مصالح الحماية المدنية في الشلف، صبيحة اليوم الأحد، 3 حوادث لحافلات نقل المسافرين، خلفت عدة مصابين.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، سُجل الحادث الأول، في حدود الساعة التاسعة، بالطريق السيار شرق غرب اتجاه وهران.

وتمثل الحادث، في اصطدام مابين حافلة من نوع تويوتا كواستر بدون مسافرين، بشاحنة ذات مقطورة من نوع VOLVO.

وخلف الحادث، إصابة سائق الحافلة بجروح خفيفة قدمت له الاسعافات الأولية بعين المكان ورفض التنقل.

فيما تم تسجيل حادث ثاني على الساعة العاشرة صباحا، بالطريق الولائي رقم 101، بمدخل حي صامت.

وتمثل الحادث، في إصطدام حافلة نقل المسافرين خط تاجنة – الشلف بدون ركاب، بسيارة.

وخلف الحادث، إصابة سائق سيارة بجروح على مستوى الرأس والذراع مع تسجيل خسائر مادية معتبرة للمركبتين.

فيما تم تسجيل حادث ثالث في حدود الساعة العاشرة، بالطريق البلدي رقم 68 الرابط بين دائرة الزبوجة وبلدية بني راشد.

وتمثل الحادث في اصطدام شاحنة من نوع اسيزي وحافلة لنقل المسافرين، من دون ركاب، من نوع كواستر.

وخلف الحادث، إصابة سائق الحافلة الذي نقل بسيارة مدنية إلى عيادة دائرة الزبوجة. بالاضافة إلى تسجيل خسائر معتبرة في المركبتين.