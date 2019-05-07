3 حوادث مرور في أول أيام شهر رمضان بعين تموشنت

سجل خلال أول أيام شهر رمضان المبارك عبر كافة إقليم ولاية عين تموشنت 03 حوادث مرور خلفت 03 إصابات غير خطيرة.

الإصابة الأولى كانت خفيفة عقب حادث مرور بعاصمة الولاية عين تموشنت على إثر اصطدام سيارة نفعية بدراجة نارية بوسط المدينة.

وتسبب حادث مرور آخر مشابه بعد اصطدام سيارة أجرة بدراجة نارية في إصابة شخص بجروح خفيفة في الرأس وآلام في اليد والرجل نقل على إثرها مباشرة لاستعجالات احمد مدغري.

وبالطريق الوطني رقم 108 الرابط في شطره بين بلديتي شعبة اللحم وعين تموشنت سجل انزلاق وانحراف سيارة خفيفة أصيب صاحبها بجروح خفيفة نقل بعدها إلى ذات الاستعجالات لتلقي الإسعافات.