3 دقائق تنسف مزاعم زطشي.. هكذا مرر المراركة مخطط إقصاء الصحراء الغربية !

كشفت لقطات فيديو، إدعاءات رئيس الفاف، خير الدين زطشي بخصوص عدم تصويته على قرار تعديل شروط الإنضمام للكاف.

ويظهر الفيديو أدناه، بأن التصويت بنعم على تعديل شروط الإلتحاق بالكونفيدرالية الإفريقية، كان بنسبة 100%.

وكان الهدف من التعديل المُقترح، من طرف المغرب، هو منع الصحراء الغربية من ولوج الهيئة الكروية الأولى قاريا.

ويبقى اللافت للنظر، بأن رئيس الجلسة، وجه الكلمة للأعضاء الراغبين في الإعتراض أو تقديم إقتراحات، ولكن لا أحد حرك ساكنا.

ونُشير إلى أن الإتحاد الجزائري، وباعتباره عضوا في الكاف، فإن صوته كان بكل تأكيد ضمن الموافقين، وإلا لما مر التعديل بالعلامة الكاملة.

يُذكر بأن الرئيس السابق لبارادو، أكد بعد عودته للجزائر، بأنه لم يُصوت بخصوص تعديل قوانين الانضمام للكاف، وهو ما يُكذبه الفيديو الذي بحوزتنا.