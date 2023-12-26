3 دول أوروبية تأمر المهاجرين بمغادرة أراضيها

سجلت فرنسا أكبر عدد من طلبات المغادرة في الربع الثالث من السنة الجارية، وفقا ليوروستات.

وحسب ذات المصدر، فقد أمرت فرنسا ما مجموعه 29885 مواطنا من خارج الاتحاد الأوروبي بمغادرة أراضيها.

وتليها ألمانيا بـ 11470 أمرًا بالمغادرة واليونان بـ 9545 أمرًا بالمغادرة.

ومن حيث العائدين إلى بلد آخر، تصدرت ألمانيا، حيث أعادت حوالي 4100 فرد إلى بلدهم الأصلية في الربع الثالث من 2023. وتلي ألمانيا مباشرة، السويد بـ 2865 عائداً وفرنسا بـ 2850 عائداً.

تظهر البيانات الأخيرة المقدمة من المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، يوروستات، أنه خلال الربع الثالث من عام 2023. تلقى حوالي 107.135 مواطنًا من خارج الاتحاد الأوروبي أمرًا بمغادرة الكتلة. وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة أربعة في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، في الربع الثالث، شهد عدد الأشخاص الذين عادوا بنجاح إلى بلدانهم الأصلية ارتفاعا إيجابيا.

كما بلغ عدد الأشخاص الذين عادوا إلى بلد آخر 27.095، بزيادة 12 في المائة في الربع الثالث من هذا العام.

ومقارنة بالربع نفسه من عام 2022، انخفض عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين أُمروا بالمغادرة. بنسبة 4 في المائة، بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين عادوا إلى دولة أخرى بنسبة 12 في المائة.

كما كشف يوروستات أنه في الربع الثالث من عام 2023. حصل مواطنو المغرب على أعلى حصة من إجمالي طلبات المغادرة – ثمانية في المائة.

وحسب ذات المصدر فقد تبعهم عن كثب مواطنو سوريا والجزائر. حيث يمثل كل منهما سبعة في المائة من أوامر مغادرة الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، شكل مواطنو أفغانستان وتركيا وجورجيا 6% و5% من جميع أوامر المغادرة في جويلية وأوت وسبتمبر على التوالي.