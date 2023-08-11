3 دول أوروبية ترفض طلبات فيزا شنغن المقدمة من الجزائريين

قدم المواطنون الجزائريون 239,927 طلب تأشيرة شنغن إلى القنصليات الفرنسية في عام 2022، حيث رُفض منها 64.5٪.

هذه النتائج تجعل فرنسا الدولة التي رفضت أكبر عدد من طلبات التأشيرة لهذه الجنسية لهذا العام.

وتظهر إحصاءات شنغن أيضًا أن فرنسا هي الدولة المتلقية الرئيسية لطلبات التأشيرات الجزائرية. حيث وافقت على ما مجموعه 110,090 ، وهو ما يمثل 57.8 في المائة من جميع القرارات الإيجابية.

وفقًا لتأشيرات الدخول المتعددة الصادرة (MEVs) ، وصلت تلك التأشيرات إلى رقم قياسي قدره 33689. أو ما يعادل 45.9 في المائة من معدل الإصدار. تليها 26103 تأشيرة إلكترونية صادرة لمقدمي الطلبات الجزائريين من قبل السلطات الإسبانية و 8023 تأشيرة صادرة عن القنصليات الإيطالية. بنسبة 55.8 في المائة.

بشكل عام ، فإن البلدان الثلاثة الأولى التي تلقت أكبر عدد من الطلبات من الجزائريين. وبالتالي وافقت ورفضت معظم طلبات التأشيرة لعام 2022 هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

وتمثل هذه البلدان الثلاثة 91.9 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة من الجزائريين، بإجمالي 360407 من أصل 392.053.

وبشكل أكثر تحديدًا ، قدم الجزائريون 293927 طلبًا إلى السفارات الفرنسية. تلاهم 102656 في السفارات الإسبانية و 17824 قدمًا إلى السفارات المعنية للحصول على تأشيرة إيطالية.

بالإضافة إلى ذلك، تمثل البلدان نفسها معظم الطلبات الإيجابية الصادرة للجزائريين – 176.512 أو 92.3 في المائة. من جميع التأشيرات الصادرة. في حين أن 91.1 في المائة من جميع الطلبات المرفوضة قدمتها هذه البلدان الثلاثة.

بالتفصيل، تلقى 110 ألف و90 جزائريًا ردًا إيجابيًا على طلب التأشيرة من قبل السلطات الفرنسية. من أصل 239،927 قدم طلبًا – يمثل معدل رفض 64.5 في المائة.

وبالنسية لتأشيرة إسبانيا 55 في المائة من الطلبات تمت الموافقة عليها، وتلقى 38 في المائة من الطلبات ردًا سلبيًا.

وكان معدل رفض طالبي التأشيرات الجزائريين من القنصليات الإيطالية 43.4 في المائة. مع وجود معدل إصدار بلغ 55.8 في المائة.