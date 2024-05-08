3 دول أوروبية تطرد أكبر عدد من “الحراڦة” وهذه جنسياتهم

ارتفع عدد الأشخاص العائدين إلى بلدانهم الأصلية، بعد تلقي أمر مغادرة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 25 في المائة في 2023. حيث قفز من 89000 إلى 111185 شخصًا.

ووفقا لبيانات يوروستات، فإن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، تلقى الجورجيون والألبان والأتراك. أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي بأكبر عدد من الجنسيات الأخرى، وهو ما يمثل 21 في المائة أو 23750 شخصا.

وتمت إعادة أكثر من 82%، أي 91,465 شخصًا، إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. في حين زاد عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين صدرت لهم أوامر بمغادرة إحدى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%. ليصل إلى 466,350 شخصًا.

ومن بين 484.160 شخصًا أمروا بمغادرة الاتحاد الأوروبي. صدرت ثمانية في المائة منهم من قبل السلطات في ألمانيا وفرنسا والسويد.

وأمرت هذه الدول الثلاث مجتمعة ما مجموعه 37945 شخصا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، حيث تصدرت ألمانيا القائمة (15445)، تليها فرنسا (12170) والسويد (10330).

وتشمل البلدان الواقعة على الطرف الآخر من المقياس، والتي لديها أعداد أقل من الأشخاص الذين أمروا بالمغادرة. سلوفينيا (75)، ولوكسمبورغ (230)، وسلوفاكيا (265)، وأيرلندا (285).

وتبين أن ما يقرب من 1.5 مليون شخص إضافي موجودون بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي في عام 2023.

وزاد عدد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 13 في المائة في عام 2023، مقارنة بـ 1.12 مليون مسجل في عام 2022.