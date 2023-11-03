3 دول تمكنك من الحصول على تأشيرة شنغن بسهولة

ثلاث دول رئيسية من المرجح أن تصدر تأشيرة شنغن، كما تظهر إحصائيات شنغن. هي سلوفاكيا واليونان وسويسرا، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض معدل رفض طلبات التأشيرة.

وبشكل أكثر تحديدًا، كان لدى سلوفاكيا معدل رفض منخفض لعشر جنسيات، واليونان لتسع. في حين تلقت ست جنسيات طلب تأشيرة إيجابي بعد تقديم طلبها في سويسرا.

وأصدرت سلوفاكيا تأشيرات للعديد من الأتراك وجنوب إفريقيا والفلبينيين والإندونيسيين والكوسوفيين واللبنانيين والصينيين. بينما حصل المصريون والمقيمون الأمريكيون بشكل أساسي على تأشيرات من السلطات اليونانية.

وكان المواطنون الأتراك، وهم أكبر المتقدمين للحصول على تأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي لعام 2022. لديهم معدلات رفض منخفضة في دول مثل إيطاليا (7.14)، ولوكسمبورغ (7.41 في المائة) وسلوفاكيا (9.55 في المائة).

وحصلت بولندا ولاتفيا وهولندا على أدنى معدل رفض للمتقدمين الروس – حيث تلقى 132 طلبًا في المجمل ردًا سلبيًا، مقارنة بإجمالي 7653 طلبًا.

ومن بين 1861 متقدمًا للحصول على تأشيرة من الهند، رفضت أيسلندا 5.48% منهم فقط. وهو ما يعني رفض 102 طلبًا. ومع ذلك، قد يكون أحد أسباب انخفاض معدل الرفض من أيسلندا. هو العدد المنخفض نسبيًا للمتقدمين، ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لألمانيا، التي تعد واحدة من أفضل الوجهات للمتقدمين الهنود.

ومقارنة بالجنسيات السابقة، يتمتع الجزائريون بمعدل طلبات أعلى، وبالتالي معدل رفض أعلى.

وكانت السلطات البولندية أكثر احتمالا لإصدار تأشيرات للجزائريين في عام 2022. حيث تم رفض 35 في المائة من الطلبات، وهو ما يمثل 797 طلبا مرفوضا.

وتم رفض طلبات التأشيرة المقدمة إلى القنصليات الإسبانية بشكل أقل بكثير من القنصليات الأخرى. حيث بلغ معدل الرفض لـ 102.656 طلبًا حوالي 38.9 في المائة. مما يعني رفض 39.944 طلبًا. فنلندا هي الدولة الثالثة التي رفضت أقل عدد من الطلبات المقدمة من الجزائر – 39.2 في المائة أو 205 من أصل 522 طلبًا.