 3 رؤساء دوائر جُدد بولاية تيارت

ينتظر أن يستلم 3 رؤوساء دوائر جدد مهاهم على رأس كل من دائرة قصر الشلالة ومهدية والحمادية بولاية تيارت التي تدخل في إطار الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا .

وأفادت مصادر موثوقة أنه قد تم تعيين عادل رحايل على رأس دائرة قصر الشلالة خلفا لكمال طهرواي الذي تعرض بعد تنصيبه بأشهر قليلة لوعكة صحية الزمته الفراش.

كما تم تعيين يزيد لمهشهش الذي كان يشغل أمين عام بدائرة ميلة على رأس دائرة الحمادية خلفا للسابق أحسن بن تونسي الذي فارق الحياة منذ 40 يوما.

كما تم تعيين نصر الدين عصماني على رأس دائرة مهدية والذي كان يشغل رئيس دائرة لحمر بولاية بشار خلفا للسابق امبارك بارودي الذي تم تحويله الى دائرة العطاف بولاية عين الدفلى.

وفي السياق نفسه تمت ترقية أمين عام دائرة السوقر بتيارت ليشغل منصب رئيس دائرة مرين بولاية سيدي بلعباس.

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