3 رؤساء وزراء عرب يعزّون الوزير الأوّل في شهداء الحرائق

تلقى الوزير الأوّل وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، برقيات تعزية ومواساة من 3 رؤساء وزراء عرب. عبروا له فيها عن تعازيهم الخالصة في استشهاد مواطنين إثر الحرائق التي تعرفها بعض ولايات الوطن.

أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أنّ برقيات التعزية والمواساة بعث بها كل من رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. والوزير الأول الصحراوي، بشرايا حمودي بيون. ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، شيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.

وجاء في البيان: “تلقى الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، برقيات تعزية ومواساة من طرف كل من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، والوزير الأول للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بشرايا حمودي بيون، والشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، عبّروا له فيها عن تعازيهم الخالصة في استشهاد مواطنين إثر الحرائق التي تعرفها عدد من ولايات الوطن

وأضاف البيان، أن الوزير الأول بعث إلى نظرائه برقيات شكر على مواساتهم ومشاعرهم النبيلة ووقفوهم إلى جانب الجزائر، حكومة وشعبا، في هذا الظرف العصيب