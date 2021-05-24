3 رحلات من وإلى فرنسا أسبوعيا.. هذه ترتيبات وشروط فتح الحدود الجوية والحجر

نشرت الوزارة الأولى، اليوم الاثنين، الترتيبات المتعلقة بتنفيذ قرار الفتح الجزئي للحدود الجوية.

وسيتم ضمان ثلاث (03) رحلات أسبوعية من وإلى فرنسا، من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، باريس رحلتان، ومرسيليا رحلة واحدة.

كما ستضمن شركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلة أسبوعية من وإلى كل بلد من البلدان الآتية:

تركيا (إسطنبول)؛ إسبانيا (برشلونة)؛ تونس (تونس العاصمة).

وفيما يخص الـمطارات في الجزائر، يرخص في مرحلة أولى، لـمطارات الجزائر العاصمة، ووهران وقسنطينة، فقط، باستقبال المسافرين عند الوصول أو المغادرين نحو الوجهات سالفة الذكر.

فيما يخص شروط ركوب الـمسافرين الـمتوجهين إلى الجزائر:

يحب أن يكون الـمسافر حاملاً لنتيجة سلبية لاختبار RT-PCR يعود تاريخه إلى أقل من 36 ساعة قبل تاريخ السفر.

حيازة تذكرة سفر صالحة وملئ الاستمارة الصحية بالـمعلومات الـمطلوبة.

التسديد الـمسبق للتكاليف الـمتعلقة بالحجر الصحي الإجباري الذي يجب أن يخضع له كل مسافر عند وصوله إلى التراب الوطني.

وكذا تكاليف اختبار الكشف عن فيروس “كوفيد ــ 19″، الـمقرّر من قبل السلطات الصحية.

وجدير بالتوضيح أن تكاليف الإقامة على مستوى مواقع الحجر الصحي تكون على عاتق الـمسافر حصريا.

ويجب أن تكون هذه الشروط مستوفاة قبل ركوب الطائرة.

فيما يخص الشروط الصحية الـمطبقة عند الوصول (بالجزائر):

تقديم اختبار RT-PCR يعود تاريخه إلى أقل من 36 ساعة.

يجب أن يخضع الـمسافر لحجر صحي إجباري لـمدة خمسة (5) أيام في إحدى الـمؤسسات الفندقية الـمسخرة لهذا الغرض، مع مراقبة طبية دائمة.

تطبيق اختبار الكشف عن فيروس “كوفيد ــ 19″، في نهاية الحجر.

يرفع الحجر في اليوم الخامس عقب اختبار سلبي للكشف عن فيروس “كوفيد ـ 19″، وفي حالة النتيجة الإيجابية، يجدّد الحجر لـمدة 5 أيام إضافية.

فيما يخص ظروف الحجر الصحي:

تم بصفة مشتركة، بين قطاعي الداخلية والسياحة والصحة، تحديد قائمة الـمؤسسات الفندقية التي ستتوفر فيها جميع الشروط الـمطلوبة للحجر.

أما فيما يخص كيفيات مغادرة التراب الوطني، يظل الـمسافرون خاضعين فقط للشروط التي تقرّرها سلطات البلدان الـمستقبلة بالنسبة لدخولهم ترابها.

وفي مجال الإعلام والاتصال، يتم تنفيذ حملة إعلامية واسعة بمجرد فتح الحدود الجوية قصد تسهيل التنقلات.

وتكلّف شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالقيام، من خلال موقعها الإلكتروني، بنشر كافة الـمعلومات التكميلية والتوضيحات اللازمة لتنفيذ الترتيبات الـمقرّرة.