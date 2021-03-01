3 روايات جزائرية في القائمة الطويلة لترشيحات جائزة البوكر العالمية

يشارك 3 روائيين جزائريين في الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2021، والتي تقدر قيمة جائزتها بـ50 ألف دولار.

ويتعلق الأمر بكل من كل من عبد اللطيف ولد عبد الله برواية “عين حمورابي”و عمارة لخوص برواية “طير الليل” وسارة النمس برواية “جيم”.

وأعلنت اليوم الإثنين، الجائزة العالمية للرواية العربية عن الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2021.

وتتضمن القائمة 16 رواية صدرت خلال الفترة بين أول جويلية 2019 وحتى آخر أوت 2020، وجرى اختيارها من بين 121 رواية.

ووصل إلى القائمة الطويلة للجائزة في دورتها الـ14 كتّاب من 11 بلداً، تتراوح أعمارهم بين 31 و75 عاماً.

وتعالج الروايات قضايا ذات صلة بواقع العالم العربي اليوم، من معاناة العراق وانتشار الجماعات المتطرفة، وغيرها.

كما اتخذت روايات القائمة الطويلة فضاءات عدن وعمّان والدار البيضاء ووهران وغيرها من المدن العربية، ساحةً لأحداثها.

وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكونة من 5 أعضاء، برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع.

و تعتبر الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية.

وترعى الجائزة “مؤسسة جائزة بوكر” في لندن، وتدعمها “دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي”.

وسيتم اختيار عناوين القائمة القصيرة من قبل لجنة التحكيم من بين الروايات المدرجة في القائمة الطويلة، والإعلان عنها في 29 مارس 2021.

كما يتم الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الـ14 يوم 25 ماي 2021.

وتهدف الجائزة إلى الترويج للرواية العربية على المستوى العالمي، إذ تموّل الجائزة ترجمة الأعمال الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.