3 زوجات لمحمد رمضان في مسلسله الجديد

سيطل النجم المصري محمد رمضان، على جمهوره، في موسم دراما رمضان 2023 كعادته، بمسلسل “العمدة”.

ونشرت الفنانة منة فضالي وهي أحد بطلات المسلسل، أول صورة تجمعها بالنجمتين إيمان العاصي ومي كساب.

وتجسد الفنانات، زوجات النجم محمد رمضان ضمن أحداث مسلسله الجديد “العمدة” المقرر عرضه ضمن موسم المسلسلات في رمضان.

وعلقت الفنانة على الصورة بالقول: “زوجات جعفر العمدة، نرجس، ثريا، دلال”.

وشهدت التعليقات مقارنة بين النجمات الثلاث ومن منهن ستكون الأقرب لقلب رمضان ضمن أحداث العمل.

واتفق الجميع على خفة دم مي كساب وقدرتها على خطف قلب زوجها بما تجسده من شخصية “الزوجة الشعبية الأصيلة”.

بينما احتارت بقية التعليقات حول من الأكثر جمالا من بين منة فضالي وإيمان العاصي.

ومسلسل “جعفر العمدة” من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

ويؤدي أدوار البطولة، محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وغيرهم من الفنانين.