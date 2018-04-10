3 سنــــوات أقدميــــة للتعييـــن فـــي منصــــب مديـــر التدريبـــات والتربصـــات

النهار تنشر شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للحماية المدنية

3 سنوات خدمة ورتبة ضابط سامٍ للترقية إلى منصب مدير المدرسة

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تحديد شروط الالتحاق بالمناصب العليا للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، أين سيتم تعيين منصب مدير عام للمدرسة بمرسوم، على أن يكون المدير يحمل رتبة ضابط سامي للحماية المدنية.

وحسبما ورد في الجريدة الرسمية حددت وزارة الداخلية، جدول شروط الالتحاق بالمناصب العليا للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، أين سيتم تعيين منصب مدير عام للمدرسة بمرسوم، على أن يكون المدير يحمل رتبة ضابط سامٍ للحماية المدنية، أما منصب الأمين العام للمدرسة، فيعين بقرار وزاري، شرط أن يكونوا مقدمو الحماية المدينة المرسمون، أو متصرف رئيسي وبأقديمة ثلاثة سنوات.

كما حددت الوزارة، في جدول شروط الالتحاق بالمناصب العليا للمدرسة الوطنية للحماية المدنية لمدير الدراسات ومدير التدريبات والتربصات، وكذا منصب مدير ملحقة، أن يكون صاحب المنصب بمستوى مقدمي الحماية المدنية المرسمون، أو رواد الحماية المدنية بأقديمة سنتين، أو نقباء الحماية المدنية بأقدمية أربع سنوات.

أما بخصوص شروط تعيين منصب رئيس مصلحة على مستوى الأمانة العامة ورئيس مصلحة على مستوى مديرية الدراسات، فيكون بقرار من المدير العام، كما اشترطت الوزارة أن يكون المؤهل لهذا المنصب ملازما أول أو طبيبا ملازما أول للحماية المدنية على الأقل، مع إثبات أقدمية 3 سنوات بصفة موظف، أو متصرف محلل أو متصرفا يثبت خمس سنوات من الخدمة الفعلية.

كما جاء في الجريدة الرسمية أن منصب رئيس مصلحة على مستوى مديرية التدريب والتربصات، يجب أن يكون المؤهل لهذا المنصب برتبة ملازم أول للحماية المدنية، مع إثبات أقدمية ثلاث سنوات بصفته موظف، أو إثبات خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

وذكر جدول شروط الالتحاق بالمناصب العليا للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، والتي حدد تعيينها بقرار من المدير العام للمدرسة، وتتمثل هذه المناصب بكل من رئيس مكتب على مستوى مصلحة تسيير المستخدمين والنشاط الاجتماعي، ومصلحة المالية والمقتصدين، إضافة إلى رئيس مكتب الأملاك على مستوى مصلحة الوسائل العامة، وكذا رئيس الوقاية والأمن الداخلي على مستوى مصلحة الوسائل العامة، ورئيس مكتب التوثيق والأرشيف والاتصال على مستوى مصلحة الوسائل العامة.

كما أضاف ذات الجدول أن رئيس مكتب التكوين والتدريب بالملحقة ورئيس مكتب الإدارة والوسائل بالملحقة، اشترط أن يكون المؤهلون لهذه المناصب برتبة ملازم أول للحماية المدنية على الأقل، مرسم، مع إثبات سنتين من الأقدمية، أو إثبات ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو متصرف محلل أو متصرف يثبت ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو وثائقي أمين محفوظات محلل.