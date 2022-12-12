قناة النهار 3 سنوات.. تعهدات وإنجازات.. الجزائر الجديدة تتجسد على ارض الواقع بقلم قناة النهار نشر في 12 ديسمبر 2022 - 22:52 الجزائر شارك غرِّد أرسل 31 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6PBf0 الجزائر اقرأ أيضا حماية وحراسة الممتلكات الثقافية من أعمال التخريب.. من المسؤول ! قناة النهار 05 ديسمبر أبرز ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني قناة النهار 28 نوفمبر مؤمن أيت قاسي: الركراكي يملك لمسة مغربية محضة والنتائج هي رد على كل من قزم عمل حليلوزيتش قناة النهار 01 ديسمبر النهار ترندينغ: التوأمين صفاء وشفاء يشفيان ويعودان لحياتهما الطبيعية بعد تكفل رئيس الجمهورية بهما قناة النهار 05 ديسمبر شوقي بوخزاني: سرعة خدمة التدفق العالي جدا للإنترنيت ستصل إلى 40 ميغابايت في الثانية قناة النهار 23 نوفمبر إلتهاب أسعار اللحوم الحمراء.. بين تضارب الأسباب وبحث عن حلول قناة النهار 29 نوفمبر أرقام متصاعدة لإستغلال الأطفال عبر شبكات الأنترنت.. أي دور للأولياء ؟ قناة النهار 09 ديسمبر "بعد إعادة تهيئتها.. حلة جديدة للمحطة البرية لنقل المسافرين " خروبة قناة النهار 27 نوفمبر النهار ترندينغ: الجماهير القطرية والعربية تستفز الألمان بصور مسعود أوزيل بعد حركة "تكميم الأفواه" قناة النهار 28 نوفمبر مشاهد صـ ـادمة.. هكذا تمكن امن البليدة من تحرير شاب بعد إخـ ـتطافه ومحاولة قـ ـتله قناة النهار 06 ديسمبر