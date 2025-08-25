3 سنوات حبساً لعون تجاري ضُبط متلبسا بحيازة المهلوسات

تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم الاثنين شابا يدعى”ش.م” 28 سنة يعمل عونا تجاريا بشركة خاصة بتهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع وذلك عقب العثور بمنزله 300 قرص من المؤثرات الصلبة من نوع”الاكستازي”.

وجاء توقيف المشتبه فيه عقب معلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية وجود شخص اقتنى كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع “اكستازي” وهو بصدد عرضها للبيع.

وعليه تم مداهمة منزل المشتبه فيه وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 300 قرص مهلوس من نوع “اكستازي”، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 5 آلاف دج.

وعليه تم تحويل المعني على التحقيق الأمني، ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي حوّله على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري.

المتهم الموقوف مثُل للمحاكمة واعترف بما ضُبط بمنزله، مؤكدا أنه قام باقتنائها من عند شخص من زرالدة بسعر 13 مليون سنتيم.

وأكد أن الكمية موجّهة لاستهلاكه الشخصي، بحكم أنه مدمن على المخدرات الصلبة منذ 2018.

وأشار على لسان دفاعه أنه خضع للعلاج بمصحة علاجية بحيدرة، غير أنه عاد للاستهلاك قبل 18شهراً. وأن لا علاقة له بالبيع أو الترويج للمؤثرات العقلية.

وطالب الدفاع إلى إعادة تكييف وقائع القضية من المادة 17 المتعلق بالحياة بغرض البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية إلى المادة 12 المتعلقة بالحيازة بغرض الاستهلاك.

مؤكدة أن كل اجتهادات المحكمة العليا، تؤكد إلى أن الكمية أبدا ليست دليلا على الحيازة بغرض البيع. وطالبت بأقصى ظروف التخفيف للمتهم.

وعليه وأمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10سنوات حبساً نافذاً مع 5 ملايين دج غرامة مالية مع المصادرة.

لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية، توقيع عقوبة 3سنوات حبساً نافذاً مع 300 ألف دج في حق المتهم مع مصادرة المحجوزات.