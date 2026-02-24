3 سنوات حبسا تهدّد صاحب كيوسك حوّل محلّه إلى مستودع لتخزين وبيْع المخدرات

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة بـ 300 ألف دج، في حق صاحب كشك لبيع التبغ بالعاصمة المتهم الموقوف المدعو (ف.رابح)، لضلوعه في قضية الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وعرضهما على الغير.

حيث تبين أن المتهم تم توقيفه في أعقاب دورة تفتتيشية أمنية، ولدى إخضاعه للتفتيش تم العثور بحوزته على سيجارة ملفوفة، وقرصين من المؤثرات العقلية، بالاضافة الى سلاح أبيض من نوع شفرة حلاقة فتم حجز الاخيرة مع هاتفه النقال.

واستكمالا لاجراءات التحقيق، تمّ إنجاز خبرة إلكترونية على الهاتف المحجوز، لتكشف النتائج أن المتهم يقوم بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ويعرضها على الغير.

إذ كشف التفتيش الاكتروني عن رسائل ومحادثات صوتية، أرسلها المتهم لزبائنه الذين اعتادوا التدردد عليه في محله لشراء الممنوعات.

حيث أرسل المتهم رسالة الى أحد الاشخاص، تتضمن ايحاءات عن وجود المخدرات في محله، من بينها (عندي بطاطا في الحانوت)، ومحادثة صوتية أخرى محتواها ( كاين الزطلة).

ولدى مواجهة المتهم بالمحجوزات التي ضبطت بحوزته وفي محله، صرّح أنه يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية، والكمية التي ضبط متلبّسا موجهة للاستهلاك الشخصي، ناكرا نكرانا قاطعا تهمة الاتجار بالمخدرات.

وبخصوص المحادثات والرسائل التي ضبطت في هاتفه، فقد اعترف المُتّهم بها.

من جهته ركّز دفاع المتّهم على تبرئة موكله من جنحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، واعادة تكييف الوقائع الى نص المادة 18 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاتجار بهما، مع إفادته بأقصى ظروف التخفيف من جنحة حمل سلاح محظور من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.